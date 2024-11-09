Технічні лідери Кремнієвої долини «перевзулися» після повернення Трампа до Білого дому

Технічні лідери Кремнієвої долини змінюють свою позицію щодо Трампа після його перемоги на виборах.

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Технічні керівники Кремнієвої долини, які в 2016 році різко протестували проти Дональда Трампа, тепер висловлюють готовність співпрацювати з ним після його повернення в Білий дім. Перший прихід Трампа до влади викликав хвилю невдоволення серед технічної еліти, але цього тижня багато з них змінили свою риторику. Про це повідомляє The Washington Post.

Після перемоги Трампа на виборах у 2016 році лідери Кремнієвої долини висловлювали занепокоєння та розчарування. Сем Альтман, співзасновник OpenAI, написав у Twitter: «Ми плачемо, ми впадаємо у відчай, але завтра повернемося до роботи». Подібні настрої виражав і генеральний директор Expedia Дара Хосровшахі, який тоді зазначав, що нація розірвана, і що йому не подобається цей результат.

Проте цього разу багато з тих самих технічних лідерів змінили свою позицію. Хосровшахі, який очолив Uber у 2017 році, привітав Трампа за «результативну перемогу» і висловив готовність працювати з новою адміністрацією. Засновник Amazon Джефф Безос також привітав Трампа, згадавши про його «надзвичайне політичне повернення».

Зміна тону серед технічних керівників підкреслює прагматизм та бажання співпрацювати з новою адміністрацією, оскільки технологічна індустрія прагне продовжити своє економічне зростання. Як зазначає Метт Калкінс, генеральний директор компанії Appian, галузь може стати менш конфронтаційною та більш поступливою у взаємодії з політикою, зважаючи на важливі податкові зміни, що можуть стосуватися технологічних компаній.

Ця зміна ставлення відображає новий корпоративний підхід Кремнієвої долини, де прагматизм все більше витісняє ідеалізм у відносинах з політикою.

Зміни в риториці також помітні в таких компаніях, як Google і Amazon. Генеральний директор Google, Сундар Пічаї, який раніше підтримував протести проти імміграційних обмежень Трампа, тепер заявив про готовність співпрацювати з його адміністрацією. Пічаї підкреслив, що США перебувають у «золотому віці американських інновацій», і компанія прагне працювати з Трампом для досягнення спільних цілей.

Водночас зростає група правих технічних діячів, які вважають, що перемога Дональда Трампа може започаткувати нову еру для США, усунувши бюрократію та відкриваючи шлях для інвестицій у новітні технології. Співзасновники компанії Andreessen Horowitz підтримали Трампа, закликаючи до чітких правил щодо криптовалют і збільшення інвестицій у штучний інтелект і оборонні технології, щоб забезпечити конкурентоспроможність США перед Китаєм.

Генеральний директор стартапу Rainmaker, Август Доріко, вважає, що нова політична ситуація може прискорити розвиток технологій і навіть призвести до нової ери для Америки. Тим часом в Кремнієвій долині не всі поділяють таку оптимістичну точку зору. Деякі лідери стартапів і інвестори не підтримують Трампа, але висловлюють невдоволення регулюванням технологій за часів адміністрації Байдена, зокрема жорсткими заходами FTC щодо злиттів.

Лідери таких компаній, як Box та Amazon, висловлюють сподівання на більш конструктивну політику в разі приходу Трампа, зокрема на співпрацю з ним щодо розвитку технологій і стартапів. У той же час, генеральний директор Google Сундар Пічаї та співзасновник компанії Сергій Брін, попри свою політичну активність під час президентства Трампа, тепер схиляються до співпраці з новою адміністрацією, визнаючи важливість інновацій для майбутнього.

У свою чергу, представники Meta, на чолі з Марком Цукербергом, також змістили фокус на позитивну співпрацю з Трампом, вітаючи його перемогу та заявляючи про готовність працювати на благо США.

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