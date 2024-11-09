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ChatGPT возобновил работу после сбоев у тысячи пользователей

11:43, 9 ноября 2024
ChatGPT восстанавливается после получасового технического сбоя.
ChatGPT возобновил работу после сбоев у тысячи пользователей
Источник фото: The Economic Times
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Искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI и поддерживаемый Microsoft, возобновил свою работу после технического сбоя, который затронул тысячи пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации на сайте OpenAI, проблемы с ChatGPT были решены, а доступ к сервису для большинства пользователей был восстановлен к 02:34 по киевскому времени. Тем не менее, некоторые пользователи сообщали о проблемах с доступом и после этого.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в социальной сети X, что сервис был недоступен в течение 30 минут, добавив мрачный смайлик. Он также отметил, что компания значительно улучшила надежность сервиса, но еще есть над чем работать.

По данным Downdetector.com, сервис ChatGPT был недоступен около получаса, что повлияло на более 19 400 пользователей.

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