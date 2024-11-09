ChatGPT возобновил работу после сбоев у тысячи пользователей

ChatGPT восстанавливается после получасового технического сбоя.

Источник фото: The Economic Times

Искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI и поддерживаемый Microsoft, возобновил свою работу после технического сбоя, который затронул тысячи пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации на сайте OpenAI, проблемы с ChatGPT были решены, а доступ к сервису для большинства пользователей был восстановлен к 02:34 по киевскому времени. Тем не менее, некоторые пользователи сообщали о проблемах с доступом и после этого.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в социальной сети X, что сервис был недоступен в течение 30 минут, добавив мрачный смайлик. Он также отметил, что компания значительно улучшила надежность сервиса, но еще есть над чем работать.

По данным Downdetector.com, сервис ChatGPT был недоступен около получаса, что повлияло на более 19 400 пользователей.

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