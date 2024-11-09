Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне – фото

Чернобыльская зона – приют для редких видов животных.

Источник фото: BBC

В Чернобыльской зоне отчуждения, несмотря на войну и оккупацию, продолжает процветать дикая природа. Лисы, волки, рыси, косули, олени и даже одичавшие коровы и лошади Пржевальского - все эти животные остаются здесь, несмотря на экстремальные условия, сообщает BBC.

Заповедник был создан в 2016 году, но уже за три десятка лет после Чернобыльской аварии природная среда значительно восстановилась, а в зоне появились редкие для Украины виды животных. Сейчас здесь обитает более 300 видов позвоночных, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины.

Несмотря на обстрелы и военные действия, ученые заповедника продолжают наблюдение за животными. До войны для этого использовали дроны, но сейчас их использование запрещено. Вместо этого устанавливаются фотоловушки, с помощью которых фиксируют различных животных, в частности волков, оленей, диких свиней и рысей.

Денис Вишневский, руководитель научного отдела заповедника, отмечает, что война нанесла стресс крупным животным из-за авиации, обстрелов и заминирования. Однако территория заповедника большая, и животные смогли найти укрытие. Согласно результатам наблюдений, сильного влияния война на диких жителей зоны не имела.

Особенностью является то, что фотоловушки не зафиксировали российских военных, кроме одного случая, когда была зафиксирована колонна техники. В то же время, были сделаны многочисленные снимки животных, среди которых бурый медведь, который не покидал зону даже в военное время.

Также на территории заповедника, как и до войны, продолжает пастись табун лошадей Пржевальского, которых выпустили в зону в 90-х годах для восстановления популяции этого вида, почти исчезнувшего в дикой природе. Сейчас здесь насчитывается около 150 таких лошадей.

Несмотря на сложные условия войны, Чернобыльская зона остается домом для многих видов диких животных, что свидетельствует об их способности адаптироваться к изменениям и выживать в экстремальных условиях.





Источник фото: BBC

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