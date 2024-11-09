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ChatGPT відновив роботу після збоїв у тисячі користувачів

11:43, 9 листопада 2024
ChatGPT відновлюється після півгодинного технічного збою.
ChatGPT відновив роботу після збоїв у тисячі користувачів
Джерело фото: The Economic Times
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Штучний інтелект ChatGPT, розроблений компанією OpenAI та підтримуваний Microsoft, відновив свою роботу після технічного збою, який зачепив тисячі користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією на сайті OpenAI, проблеми з ChatGPT були вирішені, а доступ до сервісу для більшості користувачів було відновлено до 02:34 за київським часом. Проте, деякі користувачі повідомляли про проблеми із доступом і після цього.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у соціальній мережі X, що сервіс був недоступний протягом 30 хвилин, додавши похмурий смайлик. Він також зазначив, що компанія значно покращила надійність сервісу, але ще має над чим працювати.

За даними Downdetector.com, сервіс ChatGPT був недоступний близько пів години, що вплинуло на понад 19 400 користувачів.

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ChatGPT ШІ

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