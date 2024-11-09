У жовтні астероїд зіткнувся з Землею – що сталося

Зафіксоване найшвидше зіткнення з Землею, астероїд 2024 UQ згорів в атмосфері Землі.

Джерело фото: ТСН

У жовтні 2024 року науковці вперше виявили невеликий астероїд, який згорів в атмосфері Землі всього через кілька годин після виявлення. Космічне тіло, що отримало назву 2024 UQ, було виявлене 22 жовтня за допомогою системи телескопів ATLAS, розташованої на Гаваях. За даними Space.com, астероїд діаметром від 1 до 2 метрів увійшов в атмосферу Землі над Тихим океаном, поблизу Каліфорнії, через дві години після того, як був виявлений.

Науковці відзначають, що цей короткий проміжок часу між виявленням та зіткненням означає, що системи моніторингу не змогли зафіксувати дані про об'єкт до того, як він увійшов в атмосферу. «Програма ATLAS зафіксувала зображення, які показали об'єкт, що рухався на курсі зіткнення з високою ймовірністю. Однак через розташування об'єкта біля краю двох суміжних полів, його виявили лише через кілька годин», – зазначили в Європейському космічному агентстві.

Після зіткнення з атмосферою, астероїд повністю згорів, і це підтвердили метеорологічні супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та проєкт NASA Catalina Sky Survey, які зафіксували спалахи від його згоряння.

Це стало вже третім випадком «неминучого удару» в 2024 році. Перший подібний інцидент стався в січні, коли астероїд 2024 BX1 згорів над Берліном. У вересні астероїд 2024 RW1 вибухнув над Філіппінами.

За словами науковців, цей інцидент не становив небезпеки для планети, оскільки астероїд був малим і повністю згорів в атмосфері Землі.

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