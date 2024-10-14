Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У команді Міноборони з цифровізації опрацювали онлайн-бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у Резерв+ не працює

12:23, 14 жовтня 2024
Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко поки не знає, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.
У команді Міноборони з цифровізації опрацювали онлайн-бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у Резерв+ не працює
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Опція бронювання від мобілізації працює онлайн. Втім, у Міністерстві оборони поки не можуть назвати точну дату, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій. Про це у коментарях повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, користувачі зауважують, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам доводиться стояти у чергах до ТЦК і носити паперові довідки з місця роботи. Хоча ці дані є реєстрі ЄДЕБО (як і для студентів). На питання, коли опція автоматичного продовження відстрочки може бути включена для зменшення навантаження для ТЦК та й власне на педагогів, Катерина Черногоренко відповіла, «ці відстрочки — один з наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку».

Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці – на час дії затвердженого парламенту указу Президента. Дія останнього продовження спливає 9 листопада. Отже, потрібно знов подавати документи до ТЦК.

«Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання» - зазначила вона.

Інша історія – особи з інвалідністю. Так, одна з дописувачів повідомляє, що дитина, яка має інвалідність з 2015 року, виїхала за кордон у віці 16 років. За кордоном хлопець також отримав інвалідність з позначкою «важкий» та який потребує супроводу:

«Встановили Резерв+ - там ніяких даних за те, що у дитини інвалідність. Також психоневрологічний диспансер не передав у 2022 року жодних даних. Тепер дитина не може отримати український закордонний паспорт , а також оновити ID-картку українського громадянина. І що робити?»

«Ми плануємо автоматизувати взяття на облік для 16-25-річних, щоб їм не довелося звертатися до ТЦК.

Але до цього є два варіанти:

- стати на облік в Україні особисто і потім оформити відстрочку

- ⁠зробити довіреність на представника, який звернеться до ТЦК, щоб вашого сина поставили на облік і оформили відстрочку» - пояснила заступниця міністра.

«Пушимо відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю цієї осені. Але і по іншим видам розробники посилено працюють» - підсумувала Черногоренко.

Нагадаємо, що команда з цифровізації зробила можливим онлайн-бронювання. Від мобілізації в Україні забронювалося вже, за різними даними, від 1 млн до 1,5 млн людей.

В зв’язку із чим виникає питання – чому бронювання для представників грантових громадських організацій можна зробити дистанційно через мобільні додатки, а для осіб з інвалідністю потрібно йти до ТЦК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – до 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо неможливості звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіка, що сприяв незаконному перетину кордону

Верховний Суд вказав на необхідність забезпечення встановленого порядку перетину державного кордону України й обороноздатності держави.

Звільнення військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим строком не є безумовною підставою для його звільнення з військової служби – Верховний Суд

Прокурор вказував, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 КК призведе до неможливості продовження військової служби засудженим, оскільки за рішенням командира військової частини останній підлягатиме звільненню з військової служби як особа, стосовно якої ухвалено обвинувальний вирок.

У команді Міноборони з цифровізації опрацювали онлайн-бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у Резерв+ не працює

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко поки не знає, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.

Касаційний кримінальний суд пояснив, що важливо для визначення розміру процесуальних витрат на правову допомогу

Правничу допомогу адвокат надавав у одному кримінальному провадженні трьом особам, справа стосується здебільшого одних і тих фактичних обставин, при цьому в зазначеному розрахунку відображено по 5 годин первинної консультації й по 5 годин вторинної щодо кожної потерпілої та цивільного позивача.

У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду