У команді Міноборони з цифровізації опрацювали онлайн-бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у Резерв+ не працює

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко поки не знає, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.

Опція бронювання від мобілізації працює онлайн. Втім, у Міністерстві оборони поки не можуть назвати точну дату, коли в Резерв+ запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій. Про це у коментарях повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Так, користувачі зауважують, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам доводиться стояти у чергах до ТЦК і носити паперові довідки з місця роботи. Хоча ці дані є реєстрі ЄДЕБО (як і для студентів). На питання, коли опція автоматичного продовження відстрочки може бути включена для зменшення навантаження для ТЦК та й власне на педагогів, Катерина Черногоренко відповіла, «ці відстрочки — один з наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку».

Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці – на час дії затвердженого парламенту указу Президента. Дія останнього продовження спливає 9 листопада. Отже, потрібно знов подавати документи до ТЦК.

«Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання» - зазначила вона.

Інша історія – особи з інвалідністю. Так, одна з дописувачів повідомляє, що дитина, яка має інвалідність з 2015 року, виїхала за кордон у віці 16 років. За кордоном хлопець також отримав інвалідність з позначкою «важкий» та який потребує супроводу:

«Встановили Резерв+ - там ніяких даних за те, що у дитини інвалідність. Також психоневрологічний диспансер не передав у 2022 року жодних даних. Тепер дитина не може отримати український закордонний паспорт , а також оновити ID-картку українського громадянина. І що робити?»

«Ми плануємо автоматизувати взяття на облік для 16-25-річних, щоб їм не довелося звертатися до ТЦК.

Але до цього є два варіанти:

- стати на облік в Україні особисто і потім оформити відстрочку

- ⁠зробити довіреність на представника, який звернеться до ТЦК, щоб вашого сина поставили на облік і оформили відстрочку» - пояснила заступниця міністра.

«Пушимо відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю цієї осені. Але і по іншим видам розробники посилено працюють» - підсумувала Черногоренко.

Нагадаємо, що команда з цифровізації зробила можливим онлайн-бронювання. Від мобілізації в Україні забронювалося вже, за різними даними, від 1 млн до 1,5 млн людей.

В зв’язку із чим виникає питання – чому бронювання для представників грантових громадських організацій можна зробити дистанційно через мобільні додатки, а для осіб з інвалідністю потрібно йти до ТЦК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – до 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Автор: Наталя Мамченко

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