На Кіровоградщині командир роти допомагав військовому «служити» з дому, за що той отримав 230 тисяч

Підозрюваний знав, що його підлеглий, який за наказом мав охороняти об’єкти критичної інфраструктури, фактично не проходив військову службу, а замість цього перебував удома.

На Кіровоградщині повідомили про підозру командиру роти, який «допомагав» підлеглому «служити» з дому. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Так, командира роти однієї з військових частин, що на Кіровоградщині виконувала бойові завдання, викрито на пособництві у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для виплат військовослужбовцям.

Попри це командир щомісяця вносив до рапортів неправдиву інформацію про виплату військовослужбовцю додаткової грошової винагороди. Внаслідок чого за період з вересня 2024 року по лютий 2025 року йому безпідставно було нараховано майже 230 тисяч гривень, чим державі завдано збитків.

Прокурори повідомили командиру про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном в період дії воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

