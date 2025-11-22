  1. В Україні

На Кіровоградщині командир роти допомагав військовому «служити» з дому, за що той отримав 230 тисяч

19:39, 22 листопада 2025
Підозрюваний знав, що його підлеглий, який за наказом мав охороняти об’єкти критичної інфраструктури, фактично не проходив військову службу, а замість цього перебував удома.
На Кіровоградщині командир роти допомагав військовому «служити» з дому, за що той отримав 230 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині повідомили про підозру командиру роти, який «допомагав» підлеглому «служити» з дому. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Так, командира роти однієї з військових частин, що на Кіровоградщині виконувала бойові завдання, викрито на пособництві у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для виплат військовослужбовцям.

Підозрюваний знав, що його підлеглий, який за наказом мав охороняти об’єкти критичної інфраструктури, фактично не проходив військову службу, а замість цього перебував удома.

Попри це командир щомісяця вносив до рапортів неправдиву інформацію про виплату військовослужбовцю додаткової грошової винагороди. Внаслідок чого за період з вересня 2024 року по лютий 2025 року йому безпідставно було нараховано майже 230 тисяч гривень, чим державі завдано збитків.

Прокурори повідомили командиру про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном в період дії воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура військові Кіровоград підозрюваний військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]