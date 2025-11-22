  1. В Украине

На Кировоградщине командир роты помогал военнослужащему «служить» из дома, за что тот получил 230 тысяч

19:39, 22 ноября 2025
Подозреваемый знал, что его подчиненный, который по приказу должен был охранять объекты критической инфраструктуры, фактически не проходил военную службу, а вместо этого находился дома.
На Кировоградщине командир роты помогал военнослужащему «служить» из дома, за что тот получил 230 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Кировоградщине сообщили о подозрении командиру роты, который «помогал» подчиненному «служить» из дома. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Так, командира роты одной из воинских частей, выполнявшей боевые задания на территории Кировоградщины, разоблачили в пособничестве в завладении бюджетными средствами, предназначенными для выплат военнослужащим.

Подозреваемый знал, что его подчиненный, который по приказу должен был охранять объекты критической инфраструктуры, фактически не проходил военную службу, а вместо этого находился дома.

Несмотря на это, командир ежемесячно вносил в рапорты недостоверную информацию о выплате военнослужащему дополнительного денежного вознаграждения. В результате за период с сентября 2024 года по февраль 2025 года ему необоснованно было начислено почти 230 тысяч гривен, чем государству нанесены убытки.

Прокуроры сообщили командиру о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом в период действия военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура военные Кировоград подозреваемый военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

85 кандидатов претендуют на должность в ВАКС — конкурс выходит на финишную прямую

ВККС планирует закончить проверку практических заданий кандидатов в судьи ВАКС к Новому году.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]