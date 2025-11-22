На Кировоградщине командир роты помогал военнослужащему «служить» из дома, за что тот получил 230 тысяч

Подозреваемый знал, что его подчиненный, который по приказу должен был охранять объекты критической инфраструктуры, фактически не проходил военную службу, а вместо этого находился дома.

На Кировоградщине сообщили о подозрении командиру роты, который «помогал» подчиненному «служить» из дома. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Так, командира роты одной из воинских частей, выполнявшей боевые задания на территории Кировоградщины, разоблачили в пособничестве в завладении бюджетными средствами, предназначенными для выплат военнослужащим.

Несмотря на это, командир ежемесячно вносил в рапорты недостоверную информацию о выплате военнослужащему дополнительного денежного вознаграждения. В результате за период с сентября 2024 года по февраль 2025 года ему необоснованно было начислено почти 230 тысяч гривен, чем государству нанесены убытки.

Прокуроры сообщили командиру о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом в период действия военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

