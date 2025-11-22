У ДБР заявили, що не виявили жодного впливу фігурантів справи «Мідас» на працівників Бюро

ДБР заперечує тиск чи вплив на своїх працівників.

У Державному бюро розслідувань заявляють, що не виявили наявності «тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників бюро». Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів, розповіли у ДБР.

У ДБР нагадали, що за ініціативи Директора 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Слідчі перевірили інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо: можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань; можливого тиску на окремих посадовців; можливого проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі «Мідас», розслідування якої веде НАБУ.

За даними Бюро, було допитано понад 30 осіб, проведено 12 впізнань за фотознімками, скеровано 19 запитів.

У ДБР кажуть, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі ДБР було викликане обставинами, повʼязаними з розслідуванням окремого кримінального провадження.



«Особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи «Мідас» на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії за проханням фігурантів справи НАБУ не вчинялися», – зазначили у Бюро.



У Держбюро розслідувань повідомили, що стосовно згаданих у медіа «плівок», у яких нібито фігурує ДБР, — відомості про будь-який тиск чи вплив на співробітників Бюро не знаходять підтвердження.

«Аналіз наявних у засадах масової інформації діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості», – заявляють у Бюро.



Про отримані у ході проведеного ДБР розслідування результати поінформовано Голову ТСК Верховної Ради України із наданням вичерпної інформації про встановлені факти та проведенні слідчі дії.

Досудове розслідування триває. Заплановане проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка стосується працівників ДБР.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

