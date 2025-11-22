  1. В Украине

В ГБР заявили, что не выявили никакого влияния фигурантов дела «Мидас» на работников Бюро

20:27, 22 ноября 2025
ГБР отрицает давление или влияние на своих работников.
В Государственном бюро расследований заявляют, что не выявили наличия «давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников бюро». Такими являются предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей, рассказали в ГБР.

В ГБР напомнили, что по инициативе Директора 14 ноября 2025 года Главное следственное управление ГБР внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, либо связанное с вымогательством) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Следователи проверили информацию, опубликованную медиа, в частности относительно: возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков «по заказу» фигурантов уголовного производства в так называемом «деле «Мидас», расследование которого ведёт НАБУ.

По данным Бюро, было допрошено более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.

В ГБР утверждают, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.

«Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела «Мидас» на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались», — отметили в Бюро.

В Госбюро расследований сообщили, что в отношении упомянутых в медиа «плёнок», в которых якобы фигурирует ГБР, — сведения о каком-либо давлении или влиянии на сотрудников Бюро не находят подтверждения.

«Анализ имеющихся в средствах массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договорённости», — заявляют в Бюро.

О полученных в ходе проведённого ГБР расследования результатах проинформирован Глава ВСК Верховной Рады Украины с предоставлением исчерпывающей информации об установленных фактах и проведённых следственных действиях.

Досудебное расследование продолжается. Запланировано проведение дополнительных следственных и процессуальных действий для окончательного опровержения или подтверждения иной информации, касающейся работников ГБР.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

