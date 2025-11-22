100 тисяч гривень за підроблену довідку про інвалідність — на Дніпропетровщині чоловік допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

Чоловік обіцяв виготовити фіктивні документи для отримання відстрочки від призову та подальшого безперешкодного перетину кордону.

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який шляхом підробки документів допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2025 року житель міста Синельникове пообіцяв чоловіку призовного віку за 100 тисяч гривень підробити довідку про інвалідність його родичу, а згодом — допомогти оформити акт про здійснення постійного догляду за ним.

У подальшому це мало б надати підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу та безперешкодного перетину кордону.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання обумовленої суми. В його автомобілі виявлено та вилучено грошові кошти та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено предмети, схожі на пістолет з магазином та патрони, які направлені на експертне дослідження.

