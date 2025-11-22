  1. В Україні

100 тисяч гривень за підроблену довідку про інвалідність — на Дніпропетровщині чоловік допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

22:00, 22 листопада 2025
Чоловік обіцяв виготовити фіктивні документи для отримання відстрочки від призову та подальшого безперешкодного перетину кордону.
100 тисяч гривень за підроблену довідку про інвалідність — на Дніпропетровщині чоловік допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який шляхом підробки документів допомагав військовозобов’язаним виїжджати за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2025 року житель міста Синельникове пообіцяв чоловіку призовного віку за 100 тисяч гривень підробити довідку про інвалідність його родичу, а згодом — допомогти оформити акт про здійснення постійного догляду за ним.

У подальшому це мало б надати підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу та безперешкодного перетину кордону.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання обумовленої суми. В його автомобілі виявлено та вилучено грошові кошти та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено предмети, схожі на пістолет з магазином та патрони, які направлені на експертне дослідження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар мобілізація відстрочка військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]