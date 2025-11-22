100 тысяч гривен за поддельную справку об инвалидности — в Днепропетровской области мужчина помогал уклонистам выезжать за границу

Мужчина обещал изготовить фиктивные документы для получения отсрочки от призыва и дальнейшего беспрепятственного пересечения границы.

В Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, который путем подделки документов помогал военнообязанным выезжать за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре 2025 года житель города Синельниково пообещал мужчине призывного возраста за 100 тысяч гривен подделать справку об инвалидности его родственнику, а позже — помочь оформить акт о осуществлении постоянного ухода за ним.

В дальнейшем это должно было бы дать основания для получения отсрочки от призыва на военную службу и беспрепятственного пересечения границы.

Правоохранители задержали мужчину во время получения обусловленной суммы. В его автомобиле обнаружены и изъяты денежные средства и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты предметы, похожие на пистолет с магазином и патроны, которые направлены на экспертное исследование.

