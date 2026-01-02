  1. В Україні

Які документи треба подавати в Міграційну службу, щоб оформити новий закордонний паспорт замість втраченого — роз’яснення

08:18, 2 січня 2026
Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого заявник звертається до працівника територіального органу чи підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та подає свої документи.
Українцям нагадали, які документи треба подавати в Міграційну службу щоб оформити новий паспорт для виїзду за кордон замість втраченого. Це питання розгнила Міграційна служба Дніпропетровської області.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник звертається до працівника територіального органу чи підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та подає документи:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, до територіального органу або територіального підрозділу ДМС подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності - його копія), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

На підставі наданих документів буде оформлено новий закордонний паспорт, а втрачений документ буде вважатися не чинним.

міграційна служба Держміграційна служба

