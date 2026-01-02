Какие документы нужно подавать в Миграционную службу, чтобы оформить новый загранпаспорт вместо утраченного — разъяснение

Для оформления паспорта для выезда за границу вместо утраченного заявитель обращается к работнику территориального органа или подразделения ГМС либо уполномоченного субъекта и подает свои документы.

Украинцам напомнили, какие документы нужно подавать в Миграционную службу, чтобы оформить новый паспорт для выезда за границу вместо утраченного. Этот вопрос разъяснила Миграционная служба Днепропетровской области.

Для оформления паспорта для выезда за границу вместо утраченного или похищенного заявитель обращается к работнику территориального органа или подразделения ГМС либо уполномоченного субъекта и подает документы:

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утратой или похищением в произвольной форме;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта для выезда за границу на территории Украины).

В случае утраты или похищения во время пребывания в Украине паспорта для выезда за границу у лица, которое постоянно проживает за границей, в территориальный орган или территориальное подразделение ГМС подается документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (при отсутствии — его копия), либо предоставляется информация о ранее оформленных на имя этого лица документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

На основании предоставленных документов будет оформлен новый загранпаспорт, а утраченный документ будет считаться недействительным.

