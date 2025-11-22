  1. В Україні
  2. / Суспільство

Продаж авто через «Дію» — хто подає дані до податкової

21:45, 22 листопада 2025
Інформацію про дохід від онлайн-продажу авто передають сервісні центри МВС, які виступають податковими агентами та щомісяця подають відповідний звіт.
Продаж авто через «Дію» — хто подає дані до податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Львівській області оприлюднило роз’яснення щодо оподаткування доходів від продажу легкових авто, мотоциклів чи мопедів через мобільний застосунок «Дія». Йдеться про перший продаж транспортного засобу протягом звітного року фізичною особою.

Хто виконує функції податкового агента

Згідно зі ст. 173 Податкового кодексу, податковим агентом при оформленні договорів купівлі-продажу транспортних засобів є орган, у присутності посадових осіб якого відбувається укладення та реєстрація цих договорів.

У випадку продажу авто через «Дію» таким органом є територіальні сервісні центри МВС, які здійснюють державну перереєстрацію транспортних засобів та щомісяця подають податковий розрахунок до контролюючих органів.

Яку роль відіграє «Дія»

Застосунок «Дія» є цифровим інструментом, що дозволяє створити, підписати та подати договір купівлі-продажу онлайн. Реєстрацію таких договорів здійснюють саме сервісні центри МВС.

Послуга доступна:

  • лише для фізичних осіб;
  • тільки для першого продажу одного авто, мотоцикла чи мопеда у звітному році.

Чи оподатковується дохід

За п. 173.2 ПКУ, перший продаж протягом року не оподатковується. Проте інформація про отриманий дохід все одно передається податковим агентом до ДПС.

За якою ознакою відображається дохід

У додатку 4ДФ податкового розрахунку дохід від продажу транспортного засобу відображається за ознакою «105», що відповідає операціям зі збуту рухомого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]