Продаж авто через «Дію» — хто подає дані до податкової

Інформацію про дохід від онлайн-продажу авто передають сервісні центри МВС, які виступають податковими агентами та щомісяця подають відповідний звіт.

Головне управління ДПС у Львівській області оприлюднило роз’яснення щодо оподаткування доходів від продажу легкових авто, мотоциклів чи мопедів через мобільний застосунок «Дія». Йдеться про перший продаж транспортного засобу протягом звітного року фізичною особою.

Хто виконує функції податкового агента

Згідно зі ст. 173 Податкового кодексу, податковим агентом при оформленні договорів купівлі-продажу транспортних засобів є орган, у присутності посадових осіб якого відбувається укладення та реєстрація цих договорів.

У випадку продажу авто через «Дію» таким органом є територіальні сервісні центри МВС, які здійснюють державну перереєстрацію транспортних засобів та щомісяця подають податковий розрахунок до контролюючих органів.

Яку роль відіграє «Дія»

Застосунок «Дія» є цифровим інструментом, що дозволяє створити, підписати та подати договір купівлі-продажу онлайн. Реєстрацію таких договорів здійснюють саме сервісні центри МВС.

Послуга доступна:

лише для фізичних осіб;

тільки для першого продажу одного авто, мотоцикла чи мопеда у звітному році.

Чи оподатковується дохід

За п. 173.2 ПКУ, перший продаж протягом року не оподатковується. Проте інформація про отриманий дохід все одно передається податковим агентом до ДПС.

За якою ознакою відображається дохід

У додатку 4ДФ податкового розрахунку дохід від продажу транспортного засобу відображається за ознакою «105», що відповідає операціям зі збуту рухомого майна.

