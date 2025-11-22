Продажа авто через «Дию» — кто подает данные в налоговую
Главное управление ГНС во Львовской области обнародовало разъяснение относительно налогообложения доходов от продажи легковых авто, мотоциклов или мопедов через мобильное приложение «Дия». Речь идет о первой продаже транспортного средства в течение отчетного года физическим лицом.
Кто выполняет функции налогового агента
Согласно ст. 173 Налогового кодекса, налоговым агентом при оформлении договоров купли-продажи транспортных средств является орган, в присутствии должностных лиц которого происходит заключение и регистрация этих договоров.
В случае продажи авто через «Дию» таким органом являются территориальные сервисные центры МВД, которые осуществляют государственную перерегистрацию транспортных средств и ежемесячно подают налоговый расчет в контролирующие органы.
Какую роль играет «Дия»
Приложение «Дия» является цифровым инструментом, который позволяет создать, подписать и подать договор купли-продажи онлайн. Регистрацию таких договоров осуществляют именно сервисные центры МВД.
Услуга доступна:
- только для физических лиц;
- только для первой продажи одного авто, мотоцикла или мопеда в отчетном году.
Облагается ли доход налогом
Согласно п. 173.2 НКУ, первая продажа в течение года не облагается налогом. Однако информация о полученном доходе все равно передается налоговым агентом в ГНС.
По какому признаку отражается доход
В приложении 4ДФ налогового расчета доход от продажи транспортного средства отражается по признаку «105», что соответствует операциям по сбыту движимого имущества.
