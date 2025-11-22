На Тернопільщині колишній медик вимагав у військового $2500 за переведення у тиловий підрозділ

Чоловік запевняв військовослужбовця, що через особисті зв’язки може «домовитися» з лікарями ВЛК та військовими посадовцями.

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який отримав від військового 2500 доларів за вплив на лікарів ВЛК та військових посадовців за переведення у тиловий підрозділ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, колишній працівник медустанови у липні цього року познайомився із військовим, який перебував на лікуванні після поранення. Він дізнався про його бажання перевестися у тиловий підрозділ ЗСУ через проблеми зі здоров’ям і вирішив на цьому «заробити».

Чоловік запевнив у можливостях через особисті зв’язки допомогти із висновком ВЛК та переведенням. Послуги із виготовлення медичної документації та організації переведення оцінив у 3500 доларів.

Також він заявив, що ще 1000 доларів необхідно буде надати йому вже після підписання наказу про скерування військового для подальшого проходження служби у тилову частину.

Військовий звернувся до правоохоронців і ті затримали підозрюваного після одержання частини неправомірної вигоди — 2500 доларів.

