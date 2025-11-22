На Тернопольщине бывший медик требовал у военнослужащего $2500 за перевод в тыловое подразделение

Мужчина уверял военнослужащего, что через личные связи может «договориться» с врачами ВЛК и военными должностными лицами.

На Тернопольщине будут судить мужчину, который получил от военнослужащего 2500 долларов за влияние на врачей ВЛК и военных должностных лиц для перевода в тыловое подразделение. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, бывший работник медучреждения в июле этого года познакомился с военнослужащим, который находился на лечении после ранения. Он узнал о его желании перевестись в тыловое подразделение ВСУ из-за проблем со здоровьем и решил на этом «заработать».

Мужчина заверил в возможностях через личные связи помочь с заключением ВЛК и переводом. Услуги по изготовлению медицинской документации и организации перевода оценил в 3500 долларов.

Также он заявил, что еще 1000 долларов необходимо будет предоставить ему уже после подписания приказа о направлении военнослужащего для дальнейшего прохождения службы в тыловое подразделение.

Военнослужащий обратился к правоохранителям, и те задержали подозреваемого после получения части неправомерной выгоды — 2500 долларов.

