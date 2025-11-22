Верховний Суд визнав допустимими докази, отримані під час слідчих дій за участю спеціалістів

ККС ВС розглянув касаційну скаргу у кримінальному провадженні щодо незаконної порубки лісу та доводів про недопустимість доказів, отриманих під час слідчих дій за участю спеціалістів.

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі висловився стосовно права слідчого на залучення спеціаліста у кримінальному проваджені.

Залучення спеціаліста є правом, а не обов’язком слідчого. КПК не встановлює чіткого переліку документів, які б свідчили про наявність у залученого до слідчої дії спеціаліста спеціальних знань і навичок.

ККС ВС розглянув касаційну скаргу дружини померлого обвинуваченого на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду у кримінальному провадженні щодо незаконної порубки лісу.

Обставини справи

Кримінальне провадження стосувалося чоловіка, який у липні 2022 року здійснив незаконну порубку трьох сироростучих дерев породи вільха в лісовому масиві, що перебуває в користуванні Роменського агролісгоспу та належить до захисних лісів (III категорія).

За встановленими судами обставинами, пізно ввечері обвинувачений прибув до лісового обходу та, використовуючи бензопилу, спиляв три живі дерева великого діаметра. Після цього він розпиляв їх на частини, завантажив на підводу, запряжену конем, та перевіз до свого домогосподарства. Вранці наступного дня інженери лісового господарства, які проводили рейд, виявили місце порубки та свіжі пеньки, а також сліди від кінної підводи, що вели у напрямку його двору.

Під час огляду домоволодіння поліцейські знайшли розпиляні колоди саме породи вільха та бензопилу, якою здійснювалася рубка. Обвинувачений не заперечував, що зрубав три дерева, але наполягав, що робив це не в лісі, а на пасовищі та що дерева були сухими після буревію. Утім слідчий експеримент, експертизи та свідчення працівників лісового господарства підтвердили, що порубка відбулася саме на лісовій ділянці, а деревина була сироростучою.

Судово-економічна експертиза визначила шкоду в сумі 43 359,35 грн, що істотно перевищує поріг кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 246 КК України.

Рішення місцевого та апеляційного судів

Під час судового розгляду першої інстанції обвинувачений помер. Таким чином, суд був зобов’язаний застосувати пункт 5 частини 1 статті 284 КПК України — закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю особи, щодо якої воно ведеться, якщо відсутні підстави для її реабілітації.

Тому місцевий суд, встановивши наявність події злочину і причетність до нього обвинуваченого, визнав його винним, але закрив провадження через смерть, а не призначав покарання.

Дружина померлого, вважаючи, що провадження повинно було бути закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК (відсутність складу кримінального правопорушення), подала апеляційну, а потім і касаційну скаргу. Фактично вона намагалася домогтися реабілітуючого рішення для померлого чоловіка.

Апеляційний суд скасував вирок місцевого суду лише технічно — через порушення його форми — але також закрив провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого. У частині встановлення фактичних обставин апеляція погодилася з місцевим судом: порубка була незаконною.

Дружина оскаржила це рішення до Верховного Суду, наполягаючи, що:

рубка була законною або принаймні не доведено, що незаконною;

докази є недопустимими;

місцевий і апеляційний суди порушили норми процесуального права;

кримінальне провадження мало бути закрите як необґрунтоване, а не як наслідок смерті.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд виходив із того, що межі касаційного перегляду визначаються статтею 433 КПК України та зводяться до перевірки правильності застосування судами першої й апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права. Суд підкреслив, що він не має повноважень повторно досліджувати чи переоцінювати докази, а також встановлювати нові фактичні обставини, які не були предметом розгляду попередніх інстанцій. Тому доводи касаційної скарги, спрямовані на перегляд оцінки доказів або оспорення фактичних обставин, виходять за межі компетенції касаційної інстанції.

Перевіривши матеріали провадження, Верховний Суд дійшов висновку, що суд першої інстанції всебічно й повно з’ясував обставини вчинення незаконної порубки. Апеляційний суд, у свою чергу, дав належну відповідь на всі доводи сторони захисту та не виявив порушень, які могли б свідчити про недопустимість ключових доказів. Встановлено, що сукупність доказів — показання свідків, висновки експертиз, дані оглядів місця події, обшуку та слідчого експерименту — є узгодженою та логічною, а їх здобуття відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Суд окремо наголосив, що проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не суперечить статті 214 КПК України, оскільки йдеться про невідкладну слідчу дію. Так само Верховний Суд визнав правомірним невідкладний обшук домоволодіння, підкресливши, що обставини справи обґрунтовували ризик знищення речових доказів. Відеофіксація, участь понятих і відсутність заперечень самого обвинуваченого додатково підтверджували законність проведення слідчих дій. Доводи про незаконний вплив на обвинуваченого чи фальсифікацію доказів суд визнав голослівними, оскільки вони не підтверджені жодними об’єктивними матеріалами.

Верховний Суд також зазначив, що апеляційна інстанція належним чином розглянула заявлені клопотання та пояснила відмову в повторному дослідженні доказів, оскільки суд першої інстанції не допустив неповноти або порушень у їх дослідженні. Наявні процесуальні недоліки, зокрема щодо нерозв’язаних питань про речові докази чи арешти, не визнано такими, що впливають на законність і обґрунтованість рішення.

Узагальнюючи, Верховний Суд дійшов висновку, що доводи касаційної скарги фактично спрямовані на переоцінку доказів та встановлення інших фактичних обставин, що неможливо в касаційному порядку. Жодних істотних порушень норм кримінального процесуального закону або неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність встановлено не було. З огляду на це касаційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу апеляційного суду — без змін.

Детально ознайомитись з позицією Верховного Суду у справі № 585/2014/22 можна за посиланням.

