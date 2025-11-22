Верховный Суд признал допустимыми доказательства, полученные в ходе следственных действий с участием специалистов

КУС ВС рассмотрел кассационную жалобу в уголовном производстве по незаконной порубке леса и доводов о недопустимости доказательств, полученных в ходе следственных действий с участием специалистов.

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе высказался относительно права следователя на привлечение специалиста в уголовном производстве.

Привлечение специалиста является правом, а не обязанностью следователя. УПК не устанавливает четкого перечня документов, которые бы свидетельствовали о наличии у привлечённого к следственному действию специалиста специальных знаний и навыков.

КУС ВС рассмотрел кассационную жалобу супруги умершего обвиняемого на приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда в уголовном производстве по факту незаконной порубки леса.

Обстоятельства дела

Уголовное производство касалось мужчины, который в июле 2022 года совершил незаконную порубку трёх сыроростущих деревьев породы ольха в лесном массиве, находящемся в пользовании Роменского агролесхоза и относящемся к защитным лесам (III категория).

Согласно установленным судами обстоятельствам, поздно вечером обвиняемый прибыл в лесной обход и, используя бензопилу, спилил три живых дерева большого диаметра. После этого он распилил их на части, загрузил на подводу, запряжённую конём, и перевёз к своему домовладению. Утром следующего дня инженеры лесного хозяйства, проводившие рейд, обнаружили место порубки и свежие пни, а также следы от конной подводы, ведущие в направлении его двора.

При осмотре домовладения полицейские нашли распиленные колоды именно породы ольха и бензопилу, которой осуществлялась рубка. Обвиняемый не отрицал, что срубил три дерева, но настаивал, что делал это не в лесу, а на пастбище, и что деревья были сухими после бурелома. Однако следственный эксперимент, экспертизы и показания работников лесного хозяйства подтвердили, что порубка произошла именно на лесном участке, а древесина была сыроростущей.

Судебно-экономическая экспертиза определила ущерб в сумме 43 359,35 грн, что существенно превышает порог уголовной ответственности по ч. 1 ст. 246 УК Украины.

Решения местного и апелляционного судов

Во время судебного рассмотрения первой инстанции обвиняемый умер. Таким образом, суд был обязан применить пункт 5 части 1 статьи 284 УПК Украины — закрытие уголовного производства в связи со смертью лица, в отношении которого оно ведётся, если отсутствуют основания для его реабилитации.

Поэтому местный суд, установив наличие события преступления и причастность к нему обвиняемого, признал его виновным, но закрыл производство из-за смерти, а не назначал наказание.

Супруга умершего, считая, что производство должно было быть закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК (отсутствие состава уголовного правонарушения), подала апелляционную, а затем и кассационную жалобу. Фактически она пыталась добиться реабилитирующего решения для умершего мужа.

Апелляционный суд отменил приговор местного суда лишь технически — из-за нарушения его формы — но также закрыл производство в связи со смертью обвиняемого. В части установления фактических обстоятельств апелляционный суд согласился с местным судом: порубка была незаконной.

Супруга обжаловала это решение в Верховный Суд, настаивая, что:

рубка была законной или, по крайней мере, не доказано, что незаконной;

доказательства являются недопустимыми;

местный и апелляционный суды нарушили нормы процессуального права;

уголовное производство должно быть закрыто как необоснованное, а не вследствие смерти.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд исходил из того, что пределы кассационного пересмотра определяются статьёй 433 УПК Украины и сводятся к проверке правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права. Суд подчеркнул, что он не имеет полномочий повторно исследовать или переоценивать доказательства, а также устанавливать новые фактические обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения предыдущих инстанций. Поэтому доводы кассационной жалобы, направленные на пересмотр оценки доказательств или оспаривание фактических обстоятельств, выходят за пределы компетенции кассационной инстанции.

Проверив материалы производства, Верховный Суд пришёл к выводу, что суд первой инстанции всесторонне и полно выяснил обстоятельства совершения незаконной порубки. Апелляционный суд, в свою очередь, дал надлежащий ответ на все доводы стороны защиты и не выявил нарушений, которые могли бы свидетельствовать о недопустимости ключевых доказательств. Установлено, что совокупность доказательств — показания свидетелей, выводы экспертиз, данные осмотров места происшествия, обыска и следственного эксперимента — является согласованной и логичной, а их получение соответствует требованиям уголовного процессуального закона.

Суд отдельно подчеркнул, что проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не противоречит статье 214 УПК Украины, поскольку речь идёт о неотложном следственном действии. Так же Верховный Суд признал правомерным неотложный обыск домовладения, подчеркнув, что обстоятельства дела обосновывали риск уничтожения вещественных доказательств. Видеофиксация, участие понятых и отсутствие возражений самого обвиняемого дополнительно подтверждали законность следственных действий. Доводы о незаконном воздействии на обвиняемого или фальсификации доказательств суд признал голословными, поскольку они не подтверждены никакими объективными материалами.

Верховный Суд также отметил, что апелляционная инстанция должным образом рассмотрела заявленные ходатайства и объяснила отказ в повторном исследовании доказательств, поскольку суд первой инстанции не допустил неполноты или нарушений при их исследовании. Имеющиеся процессуальные недостатки, в частности относительно нерешённых вопросов о вещественных доказательствах или арестах, не признаны такими, что влияют на законность и обоснованность решения.

Обобщая, Верховный Суд пришёл к выводу, что доводы кассационной жалобы фактически направлены на переоценку доказательств и установление иных фактических обстоятельств, что невозможно в кассационном порядке. Никаких существенных нарушений норм уголовного процессуального закона или неправильного применения закона об уголовной ответственности установлено не было. Учитывая это, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а определение апелляционного суда — без изменений.

Подробнее ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле № 585/2014/22 можно по ссылке.

