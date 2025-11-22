Світла буде більше: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть електроенергію 23 листопада
У неділю, 23 листопада, у більшості регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, додали в енергокомпанії та попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Без електроенергії будуть від 1 до 2,5 черг.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
У компанії додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
