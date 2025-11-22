Света будет больше: в Укрэнерго сообщили, как будут выключать электроэнергию 23 ноября

С 00:00 до 23:59 свет будут выключать не по 4, а только по 2 очереди одновременно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, добавили в энергокомпании и предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Без электроэнергии будет от 1 до 2,5 очередей.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.