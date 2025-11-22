  1. В Украине

Света будет больше: в Укрэнерго сообщили, как будут выключать электроэнергию 23 ноября

19:03, 22 ноября 2025
С 00:00 до 23:59 свет будут выключать не по 4, а только по 2 очереди одновременно.
Света будет больше: в Укрэнерго сообщили, как будут выключать электроэнергию 23 ноября
В воскресенье, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, добавили в энергокомпании и предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Без электроэнергии будет от 1 до 2,5 очередей.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

