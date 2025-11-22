Які вікові доплати до пенсій діють в Україні у 2025 році

Деякі пенсіонери можуть отримати надбавку більше 500 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пенсіонерам передбачено кілька вікових надбавок до пенсій, які нараховуються автоматично після досягнення певного вікового рубежу.

Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

▪ особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

▪ особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

▪ особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Ці доплати нараховуються автоматично, без потреби у додаткових зверненнях до Пенсійного фонду. Перехід до нової вікової категорії супроводжується автоматичним перерахунком надбавки.

Основною умовою для отримання надбавки є розмір пенсії — він не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Самотні пенсіонери 80 і старше років, які за висновком лікарської комісії потребують безперервного догляду, отримують додаткові гроші - 40% мінімуму для непрацездатних, що наразі становить 944 гривні.

Така доплата до пенсії після 80 років в Україні призначається за спеціальним зверненням до ПФУ. При собі заявнику потрібно мати довідку-документ про склад сім'ї, медичний висновок про необхідність нагляду і підтвердження відсутності працездатних родичів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.