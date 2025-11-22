Какие возрастные доплаты к пенсиям действуют в Украине в 2025 году

Некоторые пенсионеры могут получить больше 500 гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине пенсионерам предусмотрено несколько возрастных надбавок к пенсиям, которые начисляются автоматически после достижения определенного возрастного рубежа.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, - в размере до 570 грн.

Эти доплаты начисляются автоматически, без необходимости дополнительных обращений в Пенсионный фонд. Переход в новую возрастную категорию сопровождается автоматическим пересчетом надбавки.

Основным условием для получения надбавки является размер пенсии - он не должен превышать 10-340,35 грн.

Одинокие пенсионеры 80 и старше лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в непрерывном уходе, получают дополнительные деньги - 40% минимума для нетрудоспособных, что составляет 944 гривны.

Такая доплата к пенсии после 80 лет в Украине назначается по специальному обращению в ПФУ. При себе заявителю нужно иметь справку-документ о составе семьи, медицинское заключение о необходимости надзора и подтверждения отсутствия трудоспособных родственников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.