Конкурс на наглядову раду «Енергоатому» відбудеться за повною процедурою, — Юлія Свириденко

До цього часу уряд виконуватиме функції наглядової ради, співпрацюючи з номінаційним комітетом, зазначила Юлія Свириденко.

За результатами консультацій із міжнародними партнерами було досягнуто домовленості, що для відновлення довіри до НАЕК «Енергоатом» конкурс на посади членів наглядової ради має проводитися не за скороченим форматом, а за повною, відкритою та конкурентною процедурою відповідно до стандартів ОЕСР, які діють для всіх стратегічних держпідприємств. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Уряду.

«Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і Уряд забезпечує всі необхідні умови для цього», - зазначила Очільниця Уряду.

На період проведення конкурсу Уряд виконуватиме функції Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» у повній взаємодій з партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією.

«Ці зміни є частиною плану дій Уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері», - підкреслила Юлія Свириденко.

