Конкурс на наблюдательный совет «Энергоатома» состоится по полной процедуре, — Юлия Свириденко

До этого времени правительство будет выполнять функции наблюдательного совета, сотрудничая с номинационным комитетом, отметила Юлия Свириденко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По результатам консультаций с международными партнерами была достигнута договоренность, что для восстановления доверия к НАЭК «Энергоатом» конкурс на должности членов наблюдательного совета должен проводиться не по сокращенному формату, а по полной, открытой и конкурентной процедуре в соответствии со стандартами ОЭСР, действующими для всех стратегических госпредприятий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, эти рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, поступившем в адрес Правительства.

«Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров и разделяем позицию относительно того, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должно состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого», - отметила руководитель правительства.

На период проведения конкурса правительство будет выполнять функции Наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» в полном взаимодействии с партнерами с привлечением номинационного комитета для принятия важных решений по управлению компанией.

"Эти изменения являются частью плана действий Правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности в энергетической сфере", - подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.