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В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает

12:23, 14 октября 2024
Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.
В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает
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Опция бронирования от мобилизации работает онлайн. Впрочем, в Министерстве обороны пока затрудняются назвать точную дату, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий. Об этом в комментариях сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Так, пользователи отмечают, что педагогическим и научно-педагогическим работникам приходится стоять в очередях в ТЦК и носить бумажные справки с места работы. Хотя эти данные есть в реестре ЕГЭБО (как и для студентов). На вопрос, когда опция автоматического продления отсрочки может быть включена для уменьшения нагрузки для ТЦК и, собственно, на педагогов, Катерина Черногоренко ответила, «эти отсрочки — один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они скорее появились в приложении».

Напомним, что отсрочки нужно продлевать каждые 3 месяца – на момент действия утвержденного парламента указа Президента. Действие последнего продолжения истекает 9 ноября. Следовательно, нужно снова подавать документы в ТЦК.

«Отсрочки действуют до конца каждого периода военного положения в соответствии с законодательством. Но мы планируем упростить их получение», - отметила она.

Другая история – лица с инвалидностью. Так, один из комментаторов сообщает, что ребенок, имеющий инвалидность с 2015 года, уехал за границу в возрасте 16 лет. За границей он также получил инвалидность с отметкой «тяжелый» и нуждающийся в сопровождении:

«Установили Резерв+ – там никаких данных за то, что у ребенка инвалидность. Также психоневрологический диспансер не передал в 2022 году никаких данных. Теперь ребенок не может получить украинский загранпаспорт, а также обновить ID-карту украинского гражданина. И что делать?»

«Мы планируем автоматизировать взятие на учет для 16-25-летних, чтобы им не пришлось обращаться в ТЦК.

Но до этого есть два варианта:

- стать на учет в Украине лично и затем оформить отсрочку

- ⁠сделать доверенность на представителя, который обратится в ТЦК, чтобы вашего сына поставили на учет и оформили отсрочку», - объяснила заместитель министра.

«Пушим отсрочки для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью этой осенью. Но и по другим видам разработчики усиленно работают» - подытожила Черногоренко.

Напомним, что команда по цифровизации сделала возможным онлайн-бронирование. От мобилизации в Украине забронировалось уже, по разным данным, от 1 млн до 1,5 млн человек.

В связи с чем возникает вопрос – почему бронирование для представителей грантовых общественных организаций можно сделать дистанционно через мобильные приложения, а для лиц с инвалидностью нужно идти в ТЦК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – до 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Автор: Наталя Мамченко

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В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

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