В Хмельницкой области изъяли почти 8 миллионов гривен у двух медиков, которые помогали получить «липовую» инвалидность, — ОГП

Врач-невролог и фельдшер экстренной медицинской помощи разработали незаконную схему заработка посредством помощи в получении инвалидности.

В Хмельницкой области разоблачены два медика на содействии в получении группы инвалидности. У подозреваемых изъяли около 8 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, врач-невролог и фельдшер экстренной медицинской помощи разработали незаконную схему заработка посредством помощи в получении инвалидности.

В частности, фельдшер организовывал поиск граждан, намеревавшихся получить группу инвалидности. А врач оформляла «клиентов» на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготовляла медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности.

Цена «услуг» колебалась от 3600 до 7800 долларов.

Правоохранители задержали фельдшера в порядке ст. 208 УПК Украины при получении средств.

В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тысячи долларов, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство относительно другой фигурантки – находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.

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