Нардеп Федиенко заявил, что только 10% мобилизованных попадают на линию фронта, но есть дефицит в тыловых кадрах

Александр Федиенко считает, что только 10-15% мобилизованных попадают на фронт и с оружием выполняют свой долг.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко объяснил, почему ТЦК активизировали проверки на массовых мероприятиях. Он отметил, что военные командиры обращаются и говорят, что нужно пополнение, а пополнение не поступает.

Также Федиенко отметил, что ТЦК в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет,

"И Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее. Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - заявил Федиенко в эфире Радио Свобода.

По его словам, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких, по его словам, около 10%. В то же время ВСУ имеют дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", – сказал депутат.

Напомним, в Киеве вечером 11 октября сотрудники ТЦК провели рейд у Дворца спорта, некоторых мужчин задерживали.

Певец Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.

Киевский городской Территориальный центр комплектования сообщил, что задержание граждан после концерта группы "Океан Эльзы" происходило в соответствии с законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.