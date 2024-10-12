Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океана Эльзы» в Киеве

Детали о своем отношении к задержанию людей музыкант не предоставил.

Как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта, после завершения концерта группы «Океан Эльзы» на выходе из концертного зала несколько десятков сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с патрульной полицией проверяли у военнообязанных документы. После облавы ТЦК на концерте Вакарчука зрители массово начали продавать билеты.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видео, на которых видно, как ТЦК «пакуют» мужчин, которые пришли на концерт Святослава Вакарчука в Киеве. Также сообщалось, что представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе Киева, Харькова, Хмельницкого и Днепра.

Лидер «Океана Эльзы», певец Святослав Вакарчук впервые прокомментировал события в Киеве, которые произошли после его концерта 11 октября.

«У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе, за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – рассказал Вакарчук в комментарии ТСН.

Добавим, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Потураев заявил, что проверки, подобные тем, что проводились после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, должны происходить регулярно.

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