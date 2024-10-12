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Після облави ТЦК на концерті Вакарчука глядачі масово продають квитки

08:48, 12 жовтня 2024
Після перевірок ТЦК на концерті Вакарчука на OLX з'явилась маса оголошень продажу квитків.
Після облави ТЦК на концерті Вакарчука глядачі масово продають квитки
Джерело фото: lb.ua
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Як раніше повідомлялося, у Києві в Палаці спорту, після завершення концерту гурту «Океан Ельзи», присвяченого 30-річчю колективу, на глядачів чекала несподівана «друга частина». На виході з концертного залу кілька десятків співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки разом із патрульною поліцією перевіряли у військовозобов'язаних документи.

«Судово-юридична газета» публікувала відео, на яких видно, як ТЦК «пакують» чоловіків, які прийшли на концерт Святослава Вакарчука у Києві.

Після облави ТЦК на виході з Палацу спорту, люди почали активно продавати квитки на наступні заходи. Зокрема, на сайті OLX з'явилося багато оголошень щодо продажу квитків на концерти, заплановані на 12-13 жовтня. Ціни стартують від 600 гривень.

Також повідомлялося, що представники ТЦК і СП провели рейди в клубах, ресторанах і кафе різних міст. Наприклад, за словами журналістів, у центрі Дніпра було перекрито вулицю з закладами громадського харчування і нічними клубами. Чоловіків, у яких були проблеми з документами, затримала поліція. У ТЦК офіційно ніяк не коментували ситуацію.

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Київ ТЦК мобілізація

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