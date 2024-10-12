После облавы ТЦК на концерте Вакарчука зрители массово продают билеты

После проверок ТЦК на концерте Вакарчука на OLX появилась масса объявлений продажи билетов.

Источник фото: lb.ua

Как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта, после завершения концерта группы «Океан Эльзы», посвященного 30-летию коллектива, зрителей ждала неожиданная «вторая часть». На выходе из концертного зала несколько десятков сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с патрульной полицией проверяли у военнообязанных документы.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видео, на которых видно, как ТЦК «пакуют» мужчин, которые пришли на концерт Святослава Вакарчука в Киеве.

После облавы ТЦК на выходе из Дворца спорта, люди начали активно продавать билеты на следующие мероприятия. В частности, на сайте OLX появилось много объявлений о продаже билетов на концерты, запланированные на 12-13 октября. Цены стартуют от 600 гривен.

Также сообщалось, что представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе разных городов. Например, по словам журналистов, в центре Днепра была перекрыта улица с заведениями общественного питания и ночными клубами. Мужчин, у которых были проблемы с документами, задержала полиция. В ТЦК официально никак не комментировали ситуацию.

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