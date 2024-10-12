Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві

Деталей щодо свого ставлення до затримання людей музикант не надав.

Як раніше повідомлялося, у Києві в Палаці спорту, після завершення концерту гурту «Океан Ельзи» на виході з концертного залу кілька десятків співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки разом із патрульною поліцією перевіряли у військовозобов'язаних документи. Після облави ТЦК на концерті Вакарчука глядачі масово почали продавати квитки.

«Судово-юридична газета» публікувала відео, на яких видно, як ТЦК «пакують» чоловіків, які прийшли на концерт Святослава Вакарчука у Києві. Також повідомлялося, що представники ТЦК і СП провели рейди в клубах, ресторанах і кафе Києва, Харкова, Хмельницького та Дніпра.

Лідер «Океану Ельзи», співак Святослав Вакарчук вперше прокоментував події в Києві, які стались після його концерту 11 жовтня.

«У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», - розповів Вакарчук у коментарі ТСН.

Додамо, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Потураєв заявив, що перевірки, подібні до тих, що проводилися після концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві, повинні відбуватися регулярно.

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