Микита Потураєв вважає, що рейди ТЦК, як після концерту Океану Ельзи, мають бути постійно

Микола Потураєв переконаний, що перевірки після концертів не загрожують українській культурі.

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Потураєв заявив, що перевірки, подібні до тих, що проводилися після концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві, повинні відбуватися регулярно.

У своєму пості в соцмережах Потураєв зазначив, що перевірка документів після будь-якого публічного або масового заходу не становить загрози для української культури. Він також не вважає перевірки у барах чи клубах загрозою для економіки.

«Я вітаю такі перевірки і вважаю, що вони мають бути наскрізними й постійними. І всі мають про це знати», – підкреслив депутат.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у Києві в Палаці спорту, після завершення концерту гурту «Океан Ельзи» на виході з концертного залу кілька десятків співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки разом із патрульною поліцією перевіряли у військовозобов'язаних документи. Після облави ТЦК на концерті Вакарчука глядачі масово почали продавати квитки.

«Судово-юридична газета» публікувала відео, на яких видно, як ТЦК «пакують» чоловіків, які прийшли на концерт Святослава Вакарчука у Києві. Також повідомлялося, що представники ТЦК і СП провели рейди в клубах, ресторанах і кафе Києва, Харкова, Хмельницького та Дніпра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.