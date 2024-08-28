Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів

Захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію громадських організацій, вважає голова Комітету Микита Потураєв, а представники ГО, зі свого боку, пропонують заборонити Telegram законом про санкції.

Захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію і руйнувати довіру до будь-яких державних та місцевих органів влади, або громадських організацій. На цьому наголосив у своєму дописі голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв.

«Якщо це - свобода комунікацій, то я - ворог такої свободи» - вказав він.

Він додав, що питання «не у Дурові», а у тому, чи зможуть «цивілізовані демократичні країни уникнути саморуйнації через неможливість розрізнити справжню свободу свідомого демоса від шабашу керованого ззовні охлоса».

Нагадаємо, за визначенням, яке надається у Юридичній енциклопедії (редакційна колегія під головуванням Шемшученка Юрія Сергійовича), охлократія виявляється переважно у демагогії, популізмі, політичному авантюризмі, правовому нігілізмі, примітивізації суспільних проблем представниками влади. Охлократія унеможливлює елементарні гарантії прав і свобод людей.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що він цілком підтримує Потураєва. «Давай вже наш законопроект розглядати» - додав Юрчишин.

В свою чергу, заступник директорки у Громадській організації «Центр демократії та верховенства права» Ігор Розкладай вказав, що «там є інший - закон про санкції. Отой більш правдивий ніж пригивати телегу до закону про медіа».

Нагадаємо, що ГО «Центр демократії та верховенства права», де є заступником Ігор Розкладай, належить до переліку організацій, які отримують донорське фінансування, у звʼязку з чим за наказом Уряду від 21 червня 2024 року отримала право на 100% бронювання своїх працівників від мобілізації. В свій час цей наказ публікувала «Судово-юридична газета».

Що стосується «закону про санкції», про який каже Ігор Розкладай, то йдеться про законопроект Кабміну 11492 про внесення змін до Закону «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів.

За цим проектом в Україні введуть новий вид санкцій, який не буде залежати від повʼязаності з державою-агресором. Це заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. Тобто, шляхом прийняття цього закону можна буде заборонити Telegram.

Автор: Наталя Мамченко

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