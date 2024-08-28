Никита Потураев считает, что пора запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов

Защита Telegram равна защите права порочить репутацию общественных организаций, считает председатель Комитета Никита Потураев, а представители ОО, со своей стороны, предлагают запретить Telegram законом о санкциях.

Защита Telegram равна защите права порочить репутацию и разрушать доверие к любым государственным и местным органам власти или общественным организациям. Об этом заявил в своем сообщении председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

«Если это – свобода коммуникаций, то я – враг такой свободы» – указал он.

Он добавил, что вопрос «не в Дурове», а в том, смогут ли «цивилизованные демократические страны избежать саморазрушения из-за невозможности различить настоящую свободу сознательного демоса от шабаша управляемого извне охлоса».

Напомним, по определению, которое предоставляется в Юридической энциклопедии (редакционная коллегия под председательством Шемшученко Юрия Сергеевича), охлократия проявляется преимущественно в демагогии, популизме, политическом авантюризме, правовом нигилизме, примитивизации общественных проблем представителями власти. Охлократия делает невозможными элементарные гарантии прав и свобод людей.

Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что он полностью поддерживает Потураева. «Давай уже наш законопроект рассматривать» – добавил Юрчишин.

В свою очередь, заместитель директора в Общественной организации «Центр демократии и верховенства права» Игорь Розкладай указал, что «там есть другой – закон о санкциях. Тот более правдив, чем прибивать телегу в закон о медиа».

Напомним, что ОО «Центр демократии и верховенства права», где является заместителем Игорь Розкладай, принадлежит к перечню организаций, получающих донорское финансирование, в связи с чем по приказу Правительства от 21 июня 2024 года получила право на 100% бронирование своих работников от мобилизации . Одно время этот приказ публиковала «Судебно-юридическая газета».

Что касается «закона о санкциях», о котором говорит Игорь Розкладай, то речь идет о законопроекте Кабмина 11492 о внесении изменений в Закон «О санкциях» о запрете использования программных продуктов и доступе к электронным информационным ресурсам.

По этому проекту в Украине будет введен новый вид санкций, который не будет зависеть от связанности с государством-агрессором. Это запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационных системах. То есть путем принятия этого закона можно будет запретить Telegram.

Автор: Наталья Мамченко

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