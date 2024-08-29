В Киеве ВЛК будут обеспечивать круглосуточное проведение медосмотров – КГВА

На заседании Совета обороны Киева уточнили режим работы администрации объединенных центров мобилизации.

Фото иллюстративное

В Киеве военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут проводить медицинские осмотры круглосуточно. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации после заседания Совета обороны Киева.

В частности, как писала «Судебно-юридическая газета», были рассмотрены вопросы организации и гарантирования непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

«По итогам рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий», - сообщили в КГВА.

Также на заседании Совета обороны Киева уточнили режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в установленные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

«Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мер мобилизации», - проинформировали в КГВА.

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