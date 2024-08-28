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На Павла Дурова подала в суд «мать его троих детей» из-за алиментов и насилия, — СМИ

14:04, 28 августа 2024
Женщина утверждает, что Дуров применял насилие к их младшему сыну.
На Павла Дурова подала в суд «мать его троих детей» из-за алиментов и насилия, — СМИ
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Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Телеграм Павла Дурова, подала на него в суд в Швейцарии. Об этом сообщает Forbes.

В иске она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к их младшему cыну. Сообщается, что иск был подан спустя месяцы после того, как бизнесмен перестал выплачивать ей алименты.

Как утверждает Болгар, Дуров пять раз в период с 2021 по 2022 год применил насилие к их младшему сыну, который появился на свет в сентябре 2017 года. В результате этого ребёнок получил травмы, в том числе сотрясение мозга, также у него появились проблемы со сном и тревожность.

Адвокат Дурова отказался от комментариев изданию. Адвокат Болгар заявил, что в июне 2024 года она также подала к Дурову гражданский иск об алиментах. По ее словам, Дуров  перестал выплачивать ей 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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