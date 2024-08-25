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Задержание Павла Дурова в Париже: что известно сейчас

11:59, 25 августа 2024
25 августа Павлу Дурову могут объявить о подозрении по нескольким статьям.
Задержание Павла Дурова в Париже: что известно сейчас
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Как известно, 24 августа основателя Телеграм Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Сейчас Дуров находится под стражей, суд над ним пройдет 25 августа. Ему могут объявить о подозрении в соучастии в терроризме, продаже наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

Как сообщает канал TF1, Дуров «точно» будет арестован, его будуть судить во Франции как гражданина этой страны.

«На своей платформе он допустил совершение многочисленных правонарушений и преступлений, не совершая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать (с правоохранителями)», – сообщает TF1.

Ему грозит 20 лет заключения во Франции.

Напомним, что Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

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