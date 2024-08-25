Практика судів
  1. У світі

Затримання Павла Дурова у Парижі: що відомо зараз

11:59, 25 серпня 2024
25 серпня Павлу Дурову можуть оголосити підозру за кількома статтями.
Затримання Павла Дурова у Парижі: що відомо зараз
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 24 серпня засновника Телеграм Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Наразі Дуров перебуває під вартою, суд над ним пройде 25 серпня. Йому можуть оголосити про підозру в співучасті в тероризмі, продаж наркотиків, шахрайство, відмивання грошей та інші злочини.

Як повідомляє канал TF1, Дурова «точно» буде заарештовано, його судитимуть у Франції як громадянина цієї країни.

«На своїй платформі він допустив скоєння численних правопорушень та злочинів, не вчиняючи нічого, щоб це модерувати чи співпрацювати (з правоохоронцями)», – повідомляє TF1.

Йому загрожує 20 років ув'язнення у Франції.

Нагадаємо, що Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова