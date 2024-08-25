Затримання Павла Дурова у Парижі: що відомо зараз

25 серпня Павлу Дурову можуть оголосити підозру за кількома статтями.

Як відомо, 24 серпня засновника Телеграм Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Наразі Дуров перебуває під вартою, суд над ним пройде 25 серпня. Йому можуть оголосити про підозру в співучасті в тероризмі, продаж наркотиків, шахрайство, відмивання грошей та інші злочини.

Як повідомляє канал TF1, Дурова «точно» буде заарештовано, його судитимуть у Франції як громадянина цієї країни.

«На своїй платформі він допустив скоєння численних правопорушень та злочинів, не вчиняючи нічого, щоб це модерувати чи співпрацювати (з правоохоронцями)», – повідомляє TF1.

Йому загрожує 20 років ув'язнення у Франції.

Нагадаємо, що Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

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