Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег у соцмережі Х

11:33, 25 серпня 2024
Ілон Маск прокоментував затримання Павла Дурова у Франції: «Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем».
Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег у соцмережі Х
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити засновника і генерального директора месенджера Телеграм Павла Дурова, якого затримали у Франції. Також він запустив хештег FreePavel (звільніть Павла).

«Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем», – написав Маск, коментуючи пост іншого користувача про затримання Дурова.

Також він створив хештег «FreePavel» під відео, на якому Дуров обговорює з американським журналістом Такером Карлсоном питання свободи слова в Інтернеті та задоволений тим, що Маск придбав соцмережу Х.

Як писала «Судово-юридична газета»Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака. Йому можуть оголосити про підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова