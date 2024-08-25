Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег у соцмережі Х

Ілон Маск прокоментував затримання Павла Дурова у Франції: «Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем».

Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити засновника і генерального директора месенджера Телеграм Павла Дурова, якого затримали у Франції. Також він запустив хештег FreePavel (звільніть Павла).

«Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем», – написав Маск, коментуючи пост іншого користувача про затримання Дурова.

Також він створив хештег «FreePavel» під відео, на якому Дуров обговорює з американським журналістом Такером Карлсоном питання свободи слова в Інтернеті та задоволений тим, що Маск придбав соцмережу Х.

Як писала «Судово-юридична газета», Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака. Йому можуть оголосити про підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах.

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