Практика судів
  1. В Україні

Патрульна поліція нагадує правила дорожнього руху для велосипедистів

12:54, 25 серпня 2024
Велосипедистам дозволяється рухатися по проїзній частині тільки з 14-річного віку.
Патрульна поліція нагадує правила дорожнього руху для велосипедистів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція у Дніпропетровській області нагадує правила дорожнього руху для велосипедистів. Велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху та зобов'язані знати й дотримуватись ПДР.

За порушення ПДР велосипедисти можуть отримати значні штрафи. Зокрема, за неправильне керування велосипедом штраф обійдеться в 340 гривень.

Якщо порушення вчинене в стані алкогольного сп'яніння, штраф зростає до 680 гривень. У випадку, якщо порушення спричинило аварійну ситуацію, штраф може досягати 850 гривень, або ж порушник може бути призначений до громадських робіт на строк від 20 до 40 годин.

Щоб забезпечити безпеку на дорогах, велосипедистам слід дотримуватися ключових правил. Зокрема:

  • велосипедисти повинні рухатися виключно по велодоріжках. Якщо вони відсутні, слід їхати по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.
  • велосипедистам дозволяється рухатися по проїзній частині тільки з 14-річного віку.
  • велосипед повинен бути оснащений справними гальмами, звуковим сигналом та світловідбивачами: білого кольору спереду, червоного позаду та жовтогарячого по боках.

Для безпеки в темну пору доби або при недостатній видимості на велосипеді має бути встановлений і увімкнений ліхтар або фара.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

А також постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК – це потрібно для прискорення формування бази даних про всіх чоловіків, яких можуть призвати.

Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова