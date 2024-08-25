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Патрульная полиция напоминает правила дорожного движения для велосипедистов

12:54, 25 августа 2024
Велосипедистам разрешается двигаться по проезжей части только с 14-летнего возраста.
Патрульная полиция напоминает правила дорожного движения для велосипедистов
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Патрульная полиция Днепропетровской области напоминает правила дорожного движения для велосипедистов. Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны знать и соблюдать ПДД.

За нарушение ПДД велосипедисты могут получить значительные штрафы. В частности, за неправильное управление велосипедом штраф обойдется в 340 гривен.

Если нарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения, штраф растет до 680 гривен. В случае, если нарушение повлекло за собой аварийную ситуацию, штраф может достигать 850 гривен, или же нарушитель может быть назначен к общественным работам на срок от 20 до 40 часов.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, велосипедистам следует придерживаться ключевых правил. В частности:

  • велосипедисты должны двигаться исключительно по велодорожкам. Если они отсутствуют, следует ехать по крайней правой полосе проезжей части в один ряд.
  • велосипедистам разрешается двигаться по проезжей части только с 14-летнего возраста.
  • велосипед должен быть оснащен исправными тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями: белого цвета спереди, красного сзади и оранжевого по бокам.

Для безопасности в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара.

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