Гоструда объясняет, если количество работников составляет от 8 до 25 человек, нужно обеспечить одно рабочее место для лиц с инвалидностью.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии.

Согласно статье 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" установлено, что для работодателей, использующих наемный труд установлен норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек – в количестве одного рабочего места.

Ранее мы писали, в каком случае лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве.

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