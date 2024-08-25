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На Прикарпатье солдат через суд обязал воинскую часть уволить его со службы

12:36, 25 августа 2024
Военный хотел уволиться для ухода за матерью.
На Прикарпатье солдат через суд обязал воинскую часть уволить его со службы
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На Прикарпатье суд принял решение в пользу старшего солдата, которого воинская часть отказалась уволить со службы по семейным обстоятельствам.

Ивано-Франковским окружным административным судом было рассмотрено дело №300/352/24, в котором с иском к воинской части обратился страшный солдат. Военный в декабре 2023 года хотел уволиться со службы по семейным обстоятельствам – для ухода за матерью, нуждающейся в постоянном постороннем уходе. Командование воинской части отказало в удовлетворении рапорта солдата. Военный не согласился с этим решением и обжаловал его в суде.

Представитель воинской части подал суду отзыв на исковое заявление, в котором отметил, что подтверждение необходимости ухода за лицом старше 18 лет должно быть удостоверено заключением МСЭК, а не заключением ЛКК.

Поэтому добавленное истцом в рапорт заключение врачебно-консультативной комиссии не может быть надлежащим документом, который дает основания для увольнения по семейным обстоятельствам».

Судья считает основания отказа ошибочными и необоснованными, противоречащими нормам законодательства. По мнению судьи, представленные истцом вместе с рапортом об увольнении документы достаточно и подтверждают право на увольнение с военной службы.

«Из анализа приведенных нормативных актов в контексте распределения полномочий между ЛКК и МСЭК, суд считает, что вывод о необходимости постоянного постороннего ухода за больными, независимо от возраста, может устанавливаться врачебно-консультативной комиссией медицинского учреждения», – говорится в решении суда.

Судья признал отказ командования воинской части в увольнении солдата незаконным и приказал пересмотреть рапорт с учетом выводов суда. Это решение может быть обжаловано.

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