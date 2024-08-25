В ГНС напомнили правила оприходования наличных денег в кассах

Налоговики объясняют, что оприходованием наличных денег в кассах при применении РРО и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги является осуществление учета наличных денег в полной сумме его фактических поступлений в кассовой книге на основании доходных кассовых ордеров.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напоминают правила оприходования наличных денег в кассах.

Отмечается, что наличные поступают в касс, оприходуются в день получения наличных денег в полной сумме. Предприятия, имеющие обособленные подразделения, проводящие кассовые операции и режим работы которых не совпадает с распорядком функционирования бухгалтерии предприятия – юридического лица (в том числе в выходные и праздничные дни), внутренним документом определяют порядок взаимодействия обособленных подразделений с бухгалтерией предприятия – юридического лица соответственно к требованиям законодательства Украины.

Напомним, учреждение/предприятие на основании п. 12 разд. ІІ Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнением (далее – Положение №148) обязаны разработать и утвердить внутренним документом порядок оприходования наличных денег в кассе учреждения/ в котором максимально учесть особенности работы как учреждения/предприятия, так и его обособленных подразделений (внутренний трудовой распорядок, режим работы, графики сменности, порядок и особенности сдачи наличной выручки (наличности) в банк).

Для обособленных подразделений учреждения/предприятия порядок оприходования наличных денег в кассе устанавливается и доказывается внутренними документами учреждения/предприятия.

Разработанный порядок должен отвечать требованиям Положения №148 и не противоречить законодательству Украины.

В соответствии с п. 11 разд. II Положение №148 наличные поступают в касс, оприходуются в день получения наличных в полной сумме.

Подпунктом 18 п. 3 разд. I Положение №148 определено, что оприходование наличных – это проведение субъектами хозяйствования учета наличных денег в кассе на полную сумму его фактических поступлений в кассовой книге/книге учета доходов и расходов/фискальном отчетном чеке/электронном фискальном отчетном чеке/расчетной.

Оприходованием наличных денег в кассах учреждений/предприятий и их обособленных подразделений, которые проводят наличные расчеты с применением РРО и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличных денег в полной сумме его фактических поступлений в кассовой книге на основании доходных.

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