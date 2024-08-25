Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон «Паляниця», видео

Разработку этой ракеты завершили за 1,5 года.

Как известно, украинские воины впервые нанесли удар по российским военным с помощью ракеты-дрона «Паляниця».

Президент Владимир Зеленский впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украина не рассекречивает главные характеристики ракеты – радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

Президент подчеркнул, что ракет-дронов будет становиться больше, «как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день».

Задачи украинской ракеты – защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон завершили за 1,5 года.

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