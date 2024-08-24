Украина впервые применила ракету Паляница – Владимир Зеленский

Как отметил Президент, россии будет очень сложно, сложно даже сказать, что именно прилетело.

Источник фото: president.gov.ua

24 августа украинские военные впервые нанесли удар по российским военным с помощью ракеты-дрона «Паляница». Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

«Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. россии будет очень сложно, сложно даже сказать, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять, за что», - сказал Президент.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камишина, это и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам «Паляница» подпадает под оба определения.

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