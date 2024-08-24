Как будет работать служба сопровождения военнослужащих – в Минобороны объяснили

Кабмін визначив порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників та Захисниць та членів їхніх родин.

В Украине создается служба сопровождения военнослужащих. Соответствующее постановление, разработанное Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, приняло на заседании Правительство.

Постановление определяет порядок работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей.

Как поясняют в Минобороны, службы сопровождения будут сформированы на базе структурных подразделений, к полномочиям которых относится вопрос обеспечения социальной защиты или за счет штатных должностей по соответствующим направлениям работы. При необходимости до выполнения задач службы сопровождения будут привлекаться представители других служб.

«Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных», – заявила заместительница министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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