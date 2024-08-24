Як працюватиме служба супроводу військовослужбовців – у Міноборони пояснили

Кабмін визначив порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників та Захисниць та членів їхніх родин.

В Україні створюється служба супроводу військовослужбовців. Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, прийняв на засіданні Уряд.

Постанова визначає порядок роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників та Захисниць та членів їхніх родин.

Як пояснюють у Міноборони, служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи. За потреби до виконання завдань служби супроводу будуть залучатися представники інших служб.

«Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісті та полонених», – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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